كيف تسمم السفير الروسي بـ''إسرائيل''.. وما حالته الآن؟

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن السفير الروسي في إسرائيل الكسندر بتروفيتش تم نقله إلى المستشفى، مساء اليوم الخميس، إثر تناوله العشاء في أحد مطاعم مدينة "تل أبيب" شمالي "إسرائيل".

السبيل - الأناضولأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن السفير الروسي في إسرائيل الكسندر بتروفيتش تم نقله إلى المستشفى، مساء اليوم الخميس، إثر تناوله العشاء في أحد مطاعم مدينة "تل أبيب" شمالي "إسرائيل".



وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عبر موقعها الإلكتروني، إنه لم تُعرف بعد الأسباب التي أدت إلى نقل السفير إلى المستشفى.



ولفتت إلى أنه نقل السفير إلى العناية المركزة، وحالته مستقرة.



