فيديو ينشر لأول مرة.. هكذا تحدث يلدرم ليلة الانقلاب (شاهد)

السبيلنشرت صحيفة "صباح" التركية؛ تسجيل فيديو أظهر لقطات تنشر لأول مرة، لرئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أثناء حديثه مع إحدى القنوات التلفزيونية التركية في الساعات الأولى لبدء الحراك العسكري للانقلاب ليلة 15 تموز/ يوليو.

وذكرت الصحيفة في التقرير أن مقطع الفيديو صور مدى هدوء يلدريم، خلال تلك اللحظات الحرجة، وثقته بأن الحكومة ستعمل على إفشال الانقلاب.وبينت الصحيفة أن الاتصال كان أول خطاب مباشر من قبل يلدريم، لطمأنة الشعب التركي والتأكيد أن الحكومة لا تزال على رأس عملها، بالإضافة إلى أنها ستقوم بمحاسبة "الخونة" الذين استغلوا سلاح ودبابات وجنود الشعب التركي للانقلاب على سيادة القانون والشعب برمته.(المصدر: عربي21)