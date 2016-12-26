هذا ما قالته رغد صدام حسين عن إعدام والدها.. وتكشف عن مفاجأة

Tweet السبيل - أكدت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، أن تفاصيل إعدام والدها قبل حوالي 10 سنوات "مؤلمة"، ولكنها شددت في الوقت نفسه على أنه "مات بشرف".



وقالت رغد، في أول مقابلة صحفية لها منذ إعدام صدام حسين في 30 ديسمبر عام 2006 أجراها موقع (CNN) إنها لم تشاهد أبدا لحظاته الأخيرة، وترفض مشاهدتها.



وأضافت رغد: "تفاصيل إعدامه صعبة ومؤلمة، ولكنه كان رحيلا مشرفا"،



وتابعت: "والدي مكانته كبيرة، ورُوحته كبيرة، وباعتقادي هو رجل ما كان يروح روحة أقل من هيك... روحة مشرفة لي ولأولادي وأخواتي وأولادهم ولكل اللي يحبوه ولكل اللي عندهم مكانة كبيرة له".