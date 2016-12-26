Menu
الإثننين 26 كانون الأول 2016

تويترفيسبوكRSS

أرسل خبرا  اتصل بنا  من نحن

هذا ما قالته رغد صدام حسين عن إعدام والدها.. وتكشف عن مفاجأة

هذا ما قالته رغد صدام حسين عن إعدام والدها.. وتكشف عن مفاجأة
السبيل - أكدت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، أن تفاصيل إعدام والدها قبل حوالي 10 سنوات "مؤلمة"، ولكنها شددت في الوقت نفسه على أنه "مات بشرف".

وقالت رغد، في أول مقابلة صحفية لها منذ إعدام صدام حسين في 30 ديسمبر عام 2006 أجراها موقع (CNN) إنها لم تشاهد أبدا لحظاته الأخيرة، وترفض مشاهدتها.

وأضافت رغد: "تفاصيل إعدامه صعبة ومؤلمة، ولكنه كان رحيلا مشرفا"،

وتابعت: "والدي مكانته كبيرة، ورُوحته كبيرة، وباعتقادي هو رجل ما كان يروح روحة أقل من هيك... روحة مشرفة لي ولأولادي وأخواتي وأولادهم ولكل اللي يحبوه ولكل اللي عندهم مكانة كبيرة له".

إضافة تعليق

0

التعليقات

  • لا توجد تعليقات
عد إلى الأعلى