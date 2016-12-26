هذا ما قالته رغد صدام حسين عن إعدام والدها.. وتكشف عن مفاجأة
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وقالت رغد، في أول مقابلة صحفية لها منذ إعدام صدام حسين في 30 ديسمبر عام 2006 أجراها موقع (CNN) إنها لم تشاهد أبدا لحظاته الأخيرة، وترفض مشاهدتها.
وأضافت رغد: "تفاصيل إعدامه صعبة ومؤلمة، ولكنه كان رحيلا مشرفا"،
وتابعت: "والدي مكانته كبيرة، ورُوحته كبيرة، وباعتقادي هو رجل ما كان يروح روحة أقل من هيك... روحة مشرفة لي ولأولادي وأخواتي وأولادهم ولكل اللي يحبوه ولكل اللي عندهم مكانة كبيرة له".
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