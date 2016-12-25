تحطم طائرة عسكرية روسية متجهة لسوريا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية العثور في البحر الأسود على أجزاء من حطام طائرة من طراز "توبوليف 154" تابعة لها، كانت متجهة من سوتشي جنوبي البلاد إلى سوريا، واختفت من شاشات الرادار صباح اليوم الأحد. بحسب وكالة سبوتنيك.

السبيل - الأناضولأعلنت وزارة الدفاع الروسية العثور في البحر الأسود على أجزاء من حطام طائرة من طراز "توبوليف 154" تابعة لها، كانت متجهة من سوتشي جنوبي البلاد إلى سوريا، واختفت من شاشات الرادار صباح اليوم الأحد. بحسب وكالة سبوتنيك.



وقالت الوزارة إنه تم العثور في مياه البحر الأسود على أجزاء من هيكل الطائرة المنكوبة على عمق 50-70 مترا على بعد 1.5 كم عن سواحل منتجع سوتشي.



وفي وقت سابق، أوضحت الوزارة أن الطائرة اختفت من الرادارات حوالي الساعة 05:40 (02:40 تغ) بعد 20 دقيقة على إقلاعها من مطار سوتشي-أدلر.



وبينت أن الطائرة كانت تقل على متنها 83 راكبا بينهم موسيقيون من فرقة "ألكساندروف" وتسعة صحفيين، إلى جانب 8 من أفراد الطاقم.



ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن مصدر في وزارة الطوارئ قوله إن المعطيات الأولية تشير إلى أن تحطم الطائرة نجم عن مشكلة تقنية أثناء مرحلة الصعود لم يتمكن أفراد الطاقم من إصلاحها.