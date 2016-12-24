حليف لترامب يتمنى موت أوباما ورحيل زوجته لأفريقيا

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أثار رجل الأعمال كارل بالادينو -الذي شارك في رئاسة حملة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نيويورك- موجة من الغضب، بعد أن تمنى وفاة الرئيس باراك أوباما وزوجته، وأدلى بتصريحات عنصرية بحقهما.

السبيل - ا ف بأثار رجل الأعمال كارل بالادينو -الذي شارك في رئاسة حملة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نيويورك- موجة من الغضب، بعد أن تمنى وفاة الرئيس باراك أوباما وزوجته، وأدلى بتصريحات عنصرية بحقهما.



وفي مقال نشرته أسبوعية "آرت فويس" الأميركية، تمنى بالادينو أن يصاب أوباما "بمرض جنون البقر بعد أن يقبض عليه متلبسا مع ثور، ويموت قبل محاكمته".



ولدى سؤال المرشح الجمهوري السابق لمنصب حاكم نيويورك عن أكثر من يتمنى أن يرحل السنة المقبلة، رد بقوله "ميشيل أوباما"، وأضاف "أود أن أراها تعود ذكرا وأن يتم إطلاقها في مجاهل زيمبابوي، حيث تعيش سعيدة في مغارة مع الغوريلا ماكسي".



ووصف حاكم نيويورك أندرو كيومو أقوال بالادينو بأنها "عنصرية وبشعة ومثيرة للاشمئزاز"، وأضاف أن بالادينو معروف بتصريحاته "العنصرية اللاذعة، لكنها لا تعكس مشاعر أو آراء أي نيويوركي حقيقي".



ولم يدافع ترامب عن حليفه أو يتصل به، لكن متحدثة باسم الرئيس المنتخب قالت إن التصريحات "مدانة تماما ولا مكان لها في خطابنا العام".



وردا على الإدانة الواسعة، نشر بالادينو رسالة قال فيها إن ملاحظاته "لا علاقة لها بالعنصرية"، ووصف أوباما بأنه "رعديد جبان"، وقال إن على زوجته "أن تغادر وتذهب إلى مكان يسعدها".







