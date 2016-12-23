خاطفا الطائرة الليبية طلبا اللجوء السياسي لمالطا (محدث2)

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كشف مدير عام شركة "الخطوط الإفريقية" الليبية، أبو بكر الفورتية، اليوم الجمعة، أن "خاطفا الطائرة التابعة للشركة طالبا أثناء التفاوض معهما منحهم اللجوء السياسي بدولة مالطا". السبيل - الأناضولكشف مدير عام شركة "الخطوط الإفريقية" الليبية، أبو بكر الفورتية، اليوم الجمعة، أن "خاطفا الطائرة التابعة للشركة طالبا أثناء التفاوض معهما منحهم اللجوء السياسي بدولة مالطا".



وقال مدير الشركة الليبية، للأناضول، إن "الخاطفين لم يطلبا حتى اللحظة أي مطلب آخر غير اللجوء السياسي"، دون أن يوضح رد السلطات المالطية على المطلب.



كما أكد أفورتية، أن "ركاب الطائرة البالغ عددهم 111 راكبا، هم جميعا الآن خارجها بعد أن أفضى التفاوض مع الخاطفين إلى ذلك".



وأوضح أن "الخاطفين لا يزالان يحتفظان بطاقم الطائرة المكون من 7 أشخاص داخلها".



وبشأن ما إذا كان الخاطفين ينتمان لأنصار زعيم ليبيا الراحل معمر القذافي، كما نقلت وسائل إعلام محلية وعربية، قال المسؤول الليبي "لم يتضح ذلك إلى الآن".



وفي وقت سابق، أكد مصدر بشركة "الخطوط الإفريقية"، أن الخاطفين هددا بتفجير "جولاطينه" (قنبلة يدوية محلية الصنع) حملاها لإجبار طاقم الطائرة على التوجه والهبوط بمطار مالطا.



وظهر اليوم، قال رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات، في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر، "علمت بتحويل مسار طائرة اختطفت في رحلة داخلية بليبيا(من مطار تمنهنت بسبها إلى مطار معيتيقة بطرابلس) إلى مالطا‎".



وأضاف رئيس الوزراء، أن شخصين اختطفا الطائرة الليبية وأجبراها على تحويل مسارها إلى مالطا والقوات الأمنية تتخذ إجراءاتها في المطار، وفق ما نقله عنه تلفزيون "اليوم" المالطي.



