لماذا شكرت روسيا الأمريكيين بعد اغتيال سفيرها بتركيا؟

Tweet السبيل - أعربت السفارة الروسية في واشنطن عن شكرها للمواطنين الأمريكيين الذين أبدوا تضامنهم بعد اغتيال السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف.



كما توجه نيقولاي لاخونين، الناطق باسم السفارة، بكلمات الشكر إلى الأمريكيين الذين عبروا عن استيائهم من مقال نشرته صحيفة "New York Daily News"، قارن كاتبها بين مقتل السفير الروسي في أنقرة واغتيال سفير ألمانيا النازية بباريس في ثلاثينات القرن الماضي، بحسب ما ذكرت الوكالة الروسية "نوفوستي".



وتابع لاخونين في رسالة نشرها على صحفة السفارة الروسية في موقع "فيسبوك"، الأربعاء 21 ديسمبر/كانون الأول: "إننا نريد أن نشكر الأمريكيين الذين عبروا عن استيائهم من المقال، الذي نُشر على صفحات "New York Daily News"، وعن تضامنهم معنا في رفضنا لأي تبرير للإرهاب".



وأكد أن روسيا تقدر عاليا موقف أولئك الذين يفرقون بين حرية التعبير والمزاعم التي تبرر العنف تجاه الدبلوماسيين الروس وتؤدي إلى تأجيج العنف.



كما شدد الدبلوماسي على أن المقارنة بين روسيا وألمانيا النازية أمر غير أخلاقي ومهين بالنسبة لذكرى كل من دفعوا حياتهم ثمنا لإنقاذ العالم من الوباء النازي.



وفي وقت سابق أعلنت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن الوزارة تطالب الصحيفة بتقديم اعتذار على صفحاتها التي اعتبر فيها كاتبها غيرش كونتسمان اغتيال السفير الروسي أندريه كارلوف بأنه "عدالة تحققت".



وكان السفير الروسي أندريه كارلوف قد لقي مصرعه مساء الاثنين الماضي، عندما أطلق مسلح النار عليه من الخلف أثناء افتتاح معرضا للصور في أنقرة.



وكان المسلح، الذي قتل في اشتباك مع الأمن لاحقا، يصرخ بشعارات مناصرة لأهالي حلب في سوريا.



