بالفيديو.. قبيلة مصرية تحرق ''داعشياً'' حياً في سيناء
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وقال مصدر قبلي لوسائل إعلام إن القيادي الذي تم حرقه من أهم القيادات بالتنظيم، وتم رصده من خلال أبناء القبيلة ومطاردته حتى وقع في أيديهم.
وعلى الفور قاموا بحرقه انتقاما منهم لقيامه في السابق بحرق مواطن سيناوي يدعى النحال ونقيب شرطة واثنين آخرين من أبناء سيناء، ونشروا الفيديو مثلما قام التنظيم بنشر فيديو حرق ضحاياه.
وكانت قبائل سيناء قد توعدت بملاحقة وقتل عناصر تنظيم داعش وذلك حتى تطهير سيناء منهم.
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