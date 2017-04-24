إحالة أوراق 20 مصرياً للمفتي تمهيداً للإعدام في أحداث كرداسة

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السبيل -أصدرت محكمة مصرية الإثنين، قراراً بإحالة أوراق 20 متهماً للمفتي لاستشارته في الحكم بإعدامهم بتهمة قتل رجال شرطة في أعمال عنف تلت عزل الرئيس محمد مرسي في عام 2013.



وهؤلاء المتهمون ضمن 156 شخصاً تعاد محاكمتهم في القضية المعروفة باسم أحداث كرداسة.



وقالت المصادر القضائية إن المحكمة حددت يوم الثاني من يوليو/تموز المقبل للنطق بالحكم على جميع المتهمين في القضية.



وكانت محكمة جنايات أخرى قضت في فبراير/شباط عام 2015 بإعدام 183 شخصاً ومعاقبة حدث بالسجن لعشر سنوات بعد إدانتهم بقتل 11 رجل شرطة عندما اقتحموا قسم شرطة منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة المتاخمة للقاهرة يوم 14 أغسطس/آب 2013. وشمل الحكم عدداً من المتهمين الهاربين.



وقبلت محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، طعن المحكوم عليهم المحبوسين وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى. وتعاد محاكمة المتهمين الذين صدرت بحقهم أحكام غيابية تلقائياً فور القبض عليهم أو تسليم أنفسهم.