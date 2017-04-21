تسريب خطير.. الجيش المصري يقتل مواطنين عزلاً بسيناء (شاهد)

التسريب الذي نشره الاعلامي حمزة زوبع في برنامجه "مع زوبع" على فضائية "مكملين"؛ أظهر اثنين من المواطنين مكبلي الأيدي ومعصوبي العينين قبل إطلاق النار عليهم، فضلا عن وجود 4 جثث أخرى، فيما تم قتل الاثنين الآخرين خلال التصوير.كما أظهر التسريب قيام جنود الجيش بوضع أسلحة بجانب الشباب بعد قتلهم ليتم تصويرهم، ووجود عدد من الضباط الذين وجهوا أوامر للجنود بإطلاق النار قائلين: "اضرب.. نشن كويس.. بلاش الدماغ بس".كما أظهر التسريب وجود كاميرا للجيش، وقيام أحد الجنود بأخذ السلاح من جوار أحد الضحايا لإطلاق النار على آخر، ثم تصويره بعد قتله ووضع السلاح بجواره.أظهر المقطع أيضا اقتياد طفل لتصفيته وتوجيه أسئلة له وهو معصوب العينيين عن قبيلته ومكان سكنه، قبل نزع العصابة عن عينيه وإطلاق النار على رأسه من الخلف.وبين زوبع أن الجيش صور جثث الضحايا بكاميرا الجيش ونشرها لاحقا بتاريخ 6 كانون الأول/ ديسمبر 2016 ونشر المتحدث العسكري مقطعًا آخر مصور تحت عنوان "مقتل 8 من التكفيرين خلال القضاء على أهم البؤر الارهابية في سيناء".(المصدر: عربي21)