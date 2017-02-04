مشاجرة وشتائم بين داعية وباحث ببرنامج تلفزيوني مصري (شاهد)

وفي التفاصيل، هاجم الداعية السلفي محمد الملاح، الباحث ياسر فراويلة، بسبب دفاع الأخير عن وجود كتب للشيعة في معرض الكتاب المقام حاليا بالقاهرة.وقال الملاح إن فراويلة "جاء من زريبة"، مطلقا عليه عدة شتائم مثل "عبيط، وأهبل"، كما أنه اتهمه بالتحريض على الدولة المصرية.بدوره رد فراويلة على الملاح بالأسلوب ذاته، وعندما قال إنه "ينفذ أجندة"، بادر الداعية السلفي لإلقاء كوب عليه، ما استدعى مذيع الحلقة لإنهاء البرنامج.وعند مغادرة الضيفين الأستديو، دخلا في اشتباك بالأيدي، استخدم فيه الداعية الملاح الكرسي للرد على الركلة التي تلقاها من فراويلة.يشار إلى أن المشاجرة حصلت في برنامج "خط أحمر"، على فضائية الحدث اليوم.(المصدر: عربي21)