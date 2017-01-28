البرادعي يكشف سراً عن مرسي لأول مرة.. ما هو؟

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كشف محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، للمرة الأولى عن اقتراح وافق عليه المجلس العسكري، بخروج مشرف لأول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر محمد مرسي، عقب الانقلاب عليه في صيف 2013.

السبيل - الأناضولكشف محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، للمرة الأولى عن اقتراح وافق عليه المجلس العسكري، بخروج مشرف لأول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر محمد مرسي، عقب الانقلاب عليه في صيف 2013.



وفي حوار متلفز مع فضائية العربي (تبث من لندن)، اليوم السبت، قال البرادعي إن "المجلس العسكري (المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية) والقوى المدنية، ناقشت عقب عزل مرسي يوم 3 يوليو/تموز 2013، في اجتماع امتد لمدة ساعة، اقتراحاً مقدماً من أحد أعضاء المجلس العسكري (لم يسمه)، بإجراء استفتاء شعبي على رئاسة مرسي".



وأضاف: "كنت أرى أن الاقتراح غير واقعي حيث سبق السيف العذل بحجزه (يقصد: مرسي)، وقيل لي وقتها إنه محتجز حفاظاً على سلامته".



وأوضح البرادعي أن الاقتراح تضمن أن "يُعامل مرسي بكرامة واحترام، وأن يخرج من مصر إلى بلد عربي مسلم لمدة 6 أشهر خلال الفترة الانتقالية التالية لعزله، كخروج مشرف"، لافتا إلى أن المجلس العسكري وافق على ذلك.



قبل أن يستدرك: "لكن في النهاية دخل (مرسي) الحبس، رغم الاتصالات التي أجريتها مع جون كيري (وزير خارجية الولايات المتحدة السابق)".







