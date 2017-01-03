السجن 10 سنوات لمذيعي قناة ''مكملين'' و''الشرق''

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قضت جنايات شبين الكوم، بالسجن 10 سنوات لكل من الإعلامي معتز مطر و الإعلامي محمد ناصر، والقيادي الإخواني حمزة زوبع وجمال عبد الستار وآخرين، والسجن 7 سنوات لعزام مجدي علام، وبراءة أنس مجدي، على خلفية اتهامهم بإنشاء موقع رسمي على الإنترنت يحمل اسم "رابعة ستوري" تابع لقناة "مكلمين" التي تبث من تركيا في القضية المقيدة برقم 7210 لسنة 2015 جنايات شبين الكوم.

السبيلقضت جنايات شبين الكوم، بالسجن 10 سنوات لكل من الإعلامي معتز مطر و الإعلامي محمد ناصر، والقيادي الإخواني حمزة زوبع وجمال عبد الستار وآخرين، والسجن 7 سنوات لعزام مجدي علام، وبراءة أنس مجدي، على خلفية اتهامهم بإنشاء موقع رسمي على الإنترنت يحمل اسم "رابعة ستوري" تابع لقناة "مكلمين" التي تبث من تركيا في القضية المقيدة برقم 7210 لسنة 2015 جنايات شبين الكوم.



يشار إلى أن المتهمين في القضية هم كل من: محمد عبدالعظيم عبدالفتاح عايد، ومحمد علي عبدالخالق حسن، وفارس سمير شفيق حدب، وعزام مجدي عبدالفتاح علام، وأنس مجدي عبدالفتاح علام، وسامي السيد الطنطاوي إبراهيم، وعمر إبراهيم محمود شاهين، وجمال عبدالستار عبد الوهاب، وحمزة سعد زوبع، ومعتز محمد عليوة محمد إبراهيم مطر، ومحمد ناصر علي عبدالعظيم حسن.



وذكرت التحقيقات أن "المتهمين الـ11 خططوا مع آخرين مجهولين لإنشاء موقعا على شبكة الاتصالات والمعلومات الدولية "الإنترنت" وهو الموقع الرسمي "رابعة ستوري" وهي القناة الإخبارية لموقع قناة مكملين التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وكان ذلك بغرض الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية الى ارتكاب الأعمال الإرهابية، ولبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، استعدادًا لما يسمى بالحراك الشعبي في الشارع المصري من خلال حشد المواطنين للخروج في تظاهرات متتالية، ووفقُا لما ورد بنص التحقيقات".



وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن "المتهمين حمزة سعد زوبع، ومعتز محمد عليوة محمد إبراهيم مطر، ومحمد ناصر علي عبد العظيم حسن، اتفقوا مع كل من الطالبين عزام مجدي عبد الفتاح علام، وأنس مجدي عبدالفتاح علام، على طباعة منشورات وملصقات وتوزيعها على المواطنين فى الشوارع والميادين وإلصاقها على حوائط المنازل، حيث تتضمن تلك المنشورات جمل وعبارات تحريضية ضد الدولة ومؤسساتها".



وأضافت التحقيقات أن "المنشورات تضمنت حصاد فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال 3 سنوات بأرقام، إلا أن تلك الأرقام جاءت مغلوطة بغرض السيطرة على مشاعر المواطنين وإقناعهم بالخروج فى تظاهرات حاشدة يوم 11 نوفمبر، من خلال الحديث عن غلاء وارتفاع الأسعار فى الأسواق" .



وبحسب التحقيقات، فإن المتهمين "اتفقوا فيما بينهم، سواء الهاربين منهم والمحبوسين، على بث أخبار وبرامج لإنشاء حالة من الفوضى داخل المجتمع المصري لإحداث حالة من الهياج، وتحريضهم على التظاهر غير السلمي عن طريق بث أخبار وإشاعات، تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، مع علمهم بالأغراض من وراء تأسيس ذلك الموقع الذى يتبع الجماعة الإرهابية".







