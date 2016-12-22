8 مواقف طريفة وغريبة لحراس السيسي (شاهد)

"علقة" أوغندا

هيلاري كلينتون

تليفون بكاميرا

في الأمم المتحدة

مطار أديس أبابا

كبير الياوران

تفتيش جون كيري

الإعلاميون والمؤيدون

في 18 كانون الأول/ديسمبر 2016، وأثناء زيارة السيسي لأوغندا في محاولة لحلحلة ملف مياه النيل؛ تعرض أفراد من الحرس الخاص بالسيسي للضرب والطرد والإهانة من قبل حرس رئيس أوغندا، أثناء محاولتهم المرور خلف السيسي قبيل لقائه الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في كمبالا العاصمة.وفي 20 أيلول/سبتمبر 2016، وأثناء استقبال السيسي للمرشحة الديمقراطية الخاسرة في الانتخابات الأمريكية هيلاري كلينتون، أثناء حضور الأول المؤتمر السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ اشتبك حرس السيسي وطاقم حملة كلينتون بعد خلاف حول عدد الصحفيين المسموح لهم بدخول الاجتماع.وقام حرس السيسي بمنع الصحفيين من اصطحاب حقائبهم الخاصة وأجهزتهم الإلكترونية وأية أجهزة تسجيل أثناء اللقاء، ووصل الأمر إلى حبس بعض الصحفيين داخل أحد المصاعد الكهربائية، حسبما نقلت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية.وفي 2 أيلول/سبتمبر 2016، وبينما توجهت عدسات وكالات الأنباء نحو وزير الخارجية الأميركي جون كيري وهو في طريقه لدخول قاعة اللقاء بينه وبين السيسي أثناء زيارة الأخير للهند؛ حاول أحد حراس السيسي استيقاف الوزير الأمريكي، وسأله عما إذا كان بحوزته "هاتف محمول بكاميرا"، فرد كيري: "ماذا؟" ثم دخل إلى القاعة متجاهلا "الطلب الغريب" الذي أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.وفي 25 أيلول/سبتمبر 2015، وأثناء تواجد عبدالفتاح السيسي في نيويورك لإلقاء كلمة مصر أمام اجتماعات الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ حاول حرس السيسي الدخول خلفه، وهو الأمر غير المسموح به، فقام حرس المنظمة الدولية بمنعهم.وفي 25 آذار/مارس 2015، وأثناء مغادرة قائد الانقلاب للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا؛ قام حرس السيسي بمنع كبير حراس رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين من التقدم أمام السيسي.وفي28 تشرين الثاني/نوفمبر 2014؛ أصر اللواء أركان حرب، عبدالمؤمن عبدالبصير فودة، كبير الياوران، والقائم بأعمال رئيس ديوان رئيس الجمهورية، على المرور خلف السيسي أثناء لقائه بالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أمام قصر الإليزيه، رغم محاولات رجال القصر الرئاسي منعه، مخالفا بذلك البروتوكلات الرئاسية لفرنسا.وفي 22 تموز/يوليو 2014، وقبل لقاء وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وكبير مستشاريه ديفيد ثورن، والمتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين ساكي، بالسيسي في القاهرة، قام أحد مسؤولي الأمن المصري بتمرير جهاز للكشف عن المعادن على الجزء السفلي من سترة كيري، قبل أن يسمح له بالمرور للاجتماع بالسيسي.وطلب حارس آخر من مرافقي الوزير الأمريكي إفراغ محتويات جيوبهم أثناء مرورهم عبر جهاز للكشف عن المعادن قبل تفتيشهم بجهاز محمول.يذكر أن الأعراف الدبلوماسية تمنع مثل هذه التصرفات، التي قد يسبب بعضها أزمة دبلوماسية بين الدول.وفي 28 أيار/مايو 2014، وعقب إدلاء قائد الانقلاب بصوته في الانتخابات الرئاسية في مدرسة بمصر الجديدة شرق القاهرة؛ تجمهر عدد من مؤيدي السيسي لمصافحته، إلا أن حرسه الشخصي قام بمنعهم بطريقة عنيفة، كما اعتدى الأمن على مذيع قناة "دريم" علي بيجامة، ولكمه أحدهم لكمة قوية، وأبعده عن طريق السيسي قبل محاولته الاقتراب من قائد الانقلاب وإجراء حوار معه.(المصدر: عربي21)