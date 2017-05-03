''إسرائيل'' تسمح للمحامين بلقاء الأسرى المضربين

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السبيل - صفا



سمحت المحكمة العليا الإسرائيلية الليلة بزيارة المحامين للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ قرابة العشرين يوماً.

السبيل - صفاسمحت المحكمة العليا الإسرائيلية الليلة بزيارة المحامين للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ قرابة العشرين يوماً.



وذكرت القناة العبرية العاشرة أن المحكمة أصدرت قرار السماح بزيارات الأسرى في أعقاب التماس قدمته منظمة "عدالة" بالداخل الفلسطيني.



ونقلت القناة عن محامية القيادي في فتح والمضرب عن الطعام مروان البرغوثي عبير بكر، أن القرار ضروري لمعرفة أحوال المعتقلين المضربين عن الطعام.

