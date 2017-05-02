مقتل مستوطن على حاجز شمال القدس اعتقدوا أنه فلسطيني

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السبيل- صفا



أعلنت الشرطة الإسرائيلية بعد عصر الثلاثاء عن مقتل أحد المستوطنين بنيران الشرطة على حاجز قرب القدس وذلك بعد محاولته تنفيذ عملية طعن بالمكان.

السبيل- صفاأعلنت الشرطة الإسرائيلية بعد عصر الثلاثاء عن مقتل أحد المستوطنين بنيران الشرطة على حاجز قرب القدس وذلك بعد محاولته تنفيذ عملية طعن بالمكان.

وذكرت القناة العبرية الثانية أن إسرائيلياً (19 عامًا) من سكان مستوطنة "بسغات زئيف" بالقدس وصل إلى حاجز "حزما" القريب من القدس وحاول طعن مجموعة من الشرطة بالمكان وذلك قبل إطلاق وابل من النيران باتجاهه فقتل بالمكان.



وذكرت الشرطة الإسرائيلية بأنها تحقق في ظروف الحادث ودوافعه في الوقت الذي أغلقت فيه الشرطة المكان وأوقفت حركة السير.