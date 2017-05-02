استشهاد أسير محرر مضرب في رام الله

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استشهد الأسير المحرر مازن محمد المغربي (45 عاما)، من مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، نتيجة الإهمال الطبي الذي تعرض له في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك أثناء مشاركته بخيمة الاعتصام التضامنية وسط المدينة.

السبيل - صفااستشهد الأسير المحرر مازن محمد المغربي (45 عاما)، من مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، نتيجة الإهمال الطبي الذي تعرض له في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك أثناء مشاركته بخيمة الاعتصام التضامنية وسط المدينة.



وأوضح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أن المغربي أفرج عنه قبل عدة أشهر، وقضى خمس سنوات في سجن "النقب"، وكان أحد ضحايا الاهمال الطبي فيه، وخرج يعاني من وضع صحي صعب، وأصيب بعدة أمراض خطيرة، خاصة الكلى، وهو من النشطاء المشاركين في خيمات التضامن مع الأسرى المضربين لليوم السادس عشر على التوالي، وكان مضربا من أيام دعما لهم.



بدوره، قال رئيس اللجنة العليا لمتابعة شؤون الاسرى والمحررين أمين شومان، إن المغربي تعرض لجلطة، أثناء تواجده في خيمة الاعتصام بمدينة رام الله، وهو مضرب عن الطعام تضامنا مع الأسرى في سجون الاحتلال.



وأشار الى أنه تم نقل المغربي الى مستشفى رام الله، وهو يعاني من فشل كلوي، وتوفي فجرا.