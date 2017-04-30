كيف قتل الشهيد حسن أبو شعيرة جنرال الاستخبارات

ونشرت صحيفة "يديعوت احرونوت" لقاءً مع الجندي قاتل الشهيد أبو شعيرة ويدعى "يوناتان" وهو ضابط بالوحدة الخاصة لتشغيل العملاء بشعبة الاستخبارات والمعروفة بالوحدة "504"، والذي أكد على أنه كان مرافقاً للجنرال ساعة قيام الشهيد أبو شعيرة بقتله من مسافة صفر.وقال "يوناتان" الذي يعمل اليوم كضابط عمليات بشعبة الاستخبارات، إن الشهيد كان يعمل مع الوحدة في ذلك الحين وانتظره الجنرال ليسلمه الشهيد معلومات مهمة ، حيث كان ناشطاً في كتائب شهداء الأقصى، في ذلك الحين وذلك قبل أن يستل مسدسه ويطلق النار باتجاه الجنرال فيرديه قتيلاً برصاصة في القلب ويصيب جندي آخر.وبعدها مباشرة لاحقه الضابط "يوناتان" بين أشجار الزيتون وأطلق عليه النار فاستشهد بالمكان القريب من الشارع رقم "60" القريب من بيت لحم.