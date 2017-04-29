شاب يتزوج بمهر ''مليون استغفار وحفظ القرآن الكريم''
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ونقل موقع "رام الله الاخباري" عن مصادر إن الفتاة تكون ابنة خال العريس، إن السبب من فعل هذا ما نقله الموقع عن الدكتور عبدالرحمن الجمل بقوله: " ان التيسير في هذا الزواج الهدف منه الاقتداء من قبل أولياء الامور عند تزويجهم بناتهم نظرا للظروف الصعبة التي يعاني منها شبابنا ولاقت هذه الخطوة ترحيباً واسعا في صفوف الشبان والفتيات الفلسطينيين يذكر ان فلسطين تعاني من نسبة كبيرة في العوانس وعزوف الشباب عن الزواج بسبب التكاليف الباهظة".
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