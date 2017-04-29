اختطاف 5 فلسطينيين على يد ''مستعربين'' بالخليل

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أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قدمه، واختُطف خمسة مواطنين على يد "مستعربين"، مساء الجمعة، خلال مواجهات اندلعت وسط مدينة الخليل.

السبيل - صفاأصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قدمه، واختُطف خمسة مواطنين على يد "مستعربين"، مساء الجمعة، خلال مواجهات اندلعت وسط مدينة الخليل.



وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت وسط المدينة، ما أدى لإصابة الطفل مؤمن عويضة مسك (14 عاما) بعيار حي في قدمه، إضافة لإصابة آخرين بحالات اختناق.



وأضافت أن جنود الاحتلال اعتدوا على الشابين تيسير محمد عويوي (18 عاما)، ويعقوب مصطفى القواسمي (18 عاما)، ما أدى لإصابتها بجروح ورضوض نقلا إثرها للمستشفى، في حين اختطفت قوة من "المستعربين" خمسة شبان، لم تعرف هويتهم بعد، خلال المواجهات التي اندلعت وسط المدينة.



من جانبها، ذكرت وزارة الصحة، في بيان لها، أن قوات الاحتلال أطلقت قنبلة صوت تجاه مستشفى الخليل الحكومي، من خارج أسوار المستشفى، ما أدى لتحطم باب قسم الطوارئ، مؤكدة عدم وقوع إصابات بين صفوف الطواقم الطبية أو المراجعين.





