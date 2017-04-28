مشعل: لن يطول الزمن حتى نجبر الاحتلال على حرية أسرانا

وأكد مشعل في كلمة بثتها قناة القدس الفضائية أن الأسرى المضربين عن الطعام يعطون رسالتهم بأمعائهم الخاوية ليذكروا العالم بقضيتهم.وقال: نتوحد جميعاً وفي كل المحافل الدولية في سبيل إيصال رسالة الأسرى، ونحن نفعل المستحيل من أجل حرية أسرانا.وأضاف: نحن مدعوون للتضحية بأغلى وأعلى ثمن من أجل الأسرى، منبهاً إلى ضرورة التوحد خلف قضية الأسرى ومن أجل حريتهم.وشدد على أن الشعوب لا تنسى شهداءها ولا أسراها الذين ضحوا من أجلها، وأن إضراب الأسرى يجدد التذكير بقضيتهم والاستشعار بالمسؤولية تجاههم.ويواصل نحو 1500 أسير إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم 12 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياستي العزل الانفرادي والاعتقال الإداري وتحسين أوضاعهم المعيشية.