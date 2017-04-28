الأسرى يواصلون إضراب الكرامة لليوم ال12

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يواصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم ال12 على التوالي، وسط تزايد الحملات الشعبية المساندة لهم. السبيل - صفايواصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم ال12 على التوالي، وسط تزايد الحملات الشعبية المساندة لهم.



وقالت اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة إن قوات قمع السجون "درور" اقتحمت زنازين الأسرى المضربين عن الطعام في عزل "أيالون الرملة"، فيما أعلن الأسرى إضرابهم عن الماء قبل يومين.



وأضافت اللجنة الإعلامية أنه عرف من بين الأسرى الذين نقلوا مؤخراً إلى عزل "أيالون الرملة": عضو لجنة قيادة الإضراب الأسير وجدي جودة، الأسير ناصر عويص، اللذان نقلا مؤخرا من عزل الجلمة، والأسرى زياد زهران، محمد الخالدي، ناصر أبو حميد ووليم الريماوي.



وعمَّ الإضراب الشامل أمس كافة المحافظات الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، في خطوة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام.



وشرع نحو 1500 أسير بإضراب مفتوح عن الطعام في 17 من الشهر الجاري بالتزامن مع ذكرى يوم الأسير للمطالبة بإنهاء سياستي العزل والاعتقال الإداري وتحسين أوضاعهم المعيشية.