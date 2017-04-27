السلطة تبلغ ''إسرائيل'' وقف تمويل كهرباء غزة بالكامل

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كشفت القناة العاشرة الإسرائيلية صباح الخميس أن السلطة الفلسطينية أبلغت منسق شؤون المناطق الجنرال يوآف مردخاي وقفها عن تمويل كهرباء قطاع غزة بالكامل. السبيل - صفاكشفت القناة العاشرة الإسرائيلية صباح الخميس أن السلطة الفلسطينية أبلغت منسق شؤون المناطق الجنرال يوآف مردخاي وقفها عن تمويل كهرباء قطاع غزة بالكامل.



وذكرت أن السلطة أبلغت اليوم الخميس المنسق رسمياً بوقفها مباشرة عن تمويلها الكهرباء الذي يصل القطاع من "إسرائيل"، في حين تمثل 10 خطوط كهرباء إسرائيلية تصل القطاع ما نسبته 30% من مجمل الكهرباء الذي يعتمد عليه قطاع غزة.



وكان ضابط كبير بالجيش قد صرح قبل يومين ان الكهرباء ستقطع عن القطاع خلال أيام معدودة، وأن الأمن الإسرائيلي يتابع كيفية تصرف حماس في هذه الأزمة، وهل ستضخ بإمكانياتها الموجهة للجناح العسكري نحو حل الأزمة أم لا.



وهدد الضابط الذي وصف بـ"الكبير" مساء أول أمس الثلاثاء بقطع إمدادات الكهرباء عن غزة خلال أيام.



ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن الضابط الذي لم تورد اسمه إن "قطاع غزة سيعيش بدون كهرباء خلال الأيام القادم، وسيتابع الجيش كيفية تعاطي حماس مع الأزمة".



وأضاف الضابط: "سنرى هل ستحول موارد حماس العسكرية لحل مشكلة الكهرباء أم لا".



واقتبست الصحيفة عن الضابط قوله: "خلال أيام معدودة لن يكون هنالك تيار كهربائي بقطاع غزة، ومن المهم معرفة كيفية تصرف حماس، فهل ستواصل تقوية بنيتها العسكرية أو أنها ستحول طاقاتها لحل مشكلة الكهرباء ".



ويشهد قطاع غزة أصلا تفاقما حادا في أزمة انقطاع الكهرباء منذ عشرة أيام على أثر توقف عمل محطة توليد الكهرباء الوحيدة عن العمل؛ بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها، ورفض السلطة الفلسطينية رفع الضرائب عن الوقود.