حماس ستعلن وثيقتها السياسية الجديدة مطلع أيار

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أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس″، أنها ستكشف عن وثيقتها السياسية الجديدة، في الأول من شهر مايو/أيار القادم.

السبيل – الأناضولأعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس″، أنها ستكشف عن وثيقتها السياسية الجديدة، في الأول من شهر مايو/أيار القادم.



وقالت الحركة في بيان الأربعاء:” يعقد الأخ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة، لقاءً خاصّاً للإعلان الرَّسمي عن الوثيقة السياسية للحركة (وثيقة المبادئ والسياسات العامَّة)”.



وأضافت، إن اللقاء سيعقد بحضور نخبة من الكتّاب والإعلاميين والباحثين، وذلك يوم 1 مايو/أيار 2017م، في العاصمة القطرية الدوحة.



وكان القيادي في حركة “حماس″ اسماعيل رضوان، قد قال في وقت سابق، إن حركته ستنشر وثيقة سياسية “قريباً”، بعد الانتهاء من صياغتها.



ورفض رضوان الخوض في تفاصيل بنود الوثيقة، مكتفياً بالقول: “ستؤكد الوثيقة على ثوابت الحركة وعلاقاتها الداخلية والخارجية”.



وقال مقربون من حركة حماس، في وقت سابق، إن الوثيقة ستحمل رؤية جديدة للحركة، ستجعل منها “أكثر براغماتية”.