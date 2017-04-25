ضابط إسرائيلي يهدد: خلال أيام ستنقطع الكهرباء عن غزة

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هدد ضابط إسرائيلي "كبير" مساء الثلاثاء بقطع إمدادات الكهرباء عن غزة خلال أيام.

السبيل - صفاهدد ضابط إسرائيلي "كبير" مساء الثلاثاء بقطع إمدادات الكهرباء عن غزة خلال أيام.



ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن الضابط الذي لم تورد اسمه إن "قطاع غزة سيعيش بدون كهرباء خلال الأيام القادم وسيتابع الجيش كيفية تعاطي حماس مع الأزمة".



وأضاف الضابط "سنرى هل ستحول موارد حماس العسكرية لحل مشكلة الكهرباء أم لا".



واقتبست الصحيفة عن الضابط قوله "خلال أيام معدودة لن يكون هنالك تيار كهربائي بقطاع غزة ومن المهم معرفة كيفية تصرف حماس، فهل ستواصل تقوية بنيتها العسكرية أو أنها ستحول طاقاتها لحل مشكلة الكهرباء ".



ويشهد قطاع غزة أصلا تفاقما حادا في أزمة انقطاع الكهرباء منذ عشرة أيام على أثر توقف عمل محطة توليد الكهرباء الوحيدة عن العمل بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها ورفض السلطة الفلسطينية رفع الضرائب عن الوقود.



ودفع ذلك إلى اعتماد جدول وصل 4 ساعات مقابل قطع 12 ساعة متتالية للكهرباء.



إلى ذلك قال الضابط في الجيش الإسرائيلي إن تهديد حركة "حماس" هو الأكثر سخونة، فيما اعتبر تهديد حزب الله اللبناني "الأشد خطورة".



وادعى الضابط أن الجيش "استخدم أطناناً من المتفجرات ضد أنفاق حماس في قطاع غزة" من دون أن يفصح عن الزمان والمكان اللذان تم استخدام هذه الكميات الكبيرة من المتفجرات.



وفي السياق نقلت الصحيفة عن قائد المنطقة الجنوبية بالجيش "ايال زامير" قوله خلال كلمة له بتجمع "أشكول" اليوم إن الجيش "يلاحظ وجود خطط للمس بالبلدات الإسرائيلية" مع قطاع غزة.



وأضاف زامير أنه "يتم التعامل مع تلك التهديدات بالتنسيق مع قادة ورؤساء هذه البلدات".





