تدهور خطير بحالة المضرب مروان البرغوثي

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ذكرت اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة الاثنين أن تدهورًا صحيًا خطيرًا طرأ على الوضع الصحي للأسير القيادي في حركة فتح النائب مروان البرغوثي، والذي يخوض إضرابا عن الطعام برفقة قرابة (1500) أسير لليوم الثامن على التوالي.

السبيل - صفاذكرت اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة الاثنين أن تدهورًا صحيًا خطيرًا طرأ على الوضع الصحي للأسير القيادي في حركة فتح النائب مروان البرغوثي، والذي يخوض إضرابا عن الطعام برفقة قرابة (1500) أسير لليوم الثامن على التوالي.



وأشارت اللجنة المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير إلى أن التدهور الصحي على حالة الأسير البرغوثي استدعى طلب مدير سجن "الجلمة" منه بأخذ علاج فوري، لكنّ الأسير البرغوثي رفض ذلك قطعيا.



وذكرت أنه طلب أيضًا من الأسير المضرب ناصر أبو حميد إقناع الأسير البرغوثي بتلقّي العلاج؛ إِلَّا أنه رفض الانصياع، مصرّحاً بأنه إذا ما فقد الأسير البرغوثي الحياة فإنه "سيموت شهيداً"، وعلى إثر موقفه ذلك قامت إدارة السجن بنقل الأسير أبو حميد من "الجلمة" إلى سجن "ايشل".



يذكر أن إدارة سجون الاحتلال ما زالت تواصل منع المحامين من زيارة الأسرى المضربين منذ بدء الإضراب، وأن المعلومات التي ترد إلى المؤسسات الحقوقية واللجنة الإعلامية من داخل السّجون تصل بصعوبة بالغة.





