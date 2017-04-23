منفذ عملية ''تل أبيب'' بحوزته تصريح لتطبيع العلاقات مع الإسرائيليين

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قالت مصادر أمنية إسرائيلية إن منفذ عملية الطعن في مدينة "تل أبيب" عصر اليوم الأحد كان يحمل "تصريحًا قانونيًا"، وذلك في إطار مشروع للتقريب بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

السبيل - صفاقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن منفذ عملية الطعن في مدينة "تل أبيب" عصر اليوم الأحد كان يحمل "تصريحًا قانونيًا"، وذلك في إطار مشروع للتقريب بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



وذكرت إذاعة "ريشت بيت" العبرية أن الشاب وهو من منطقة نابلس ويبلغ من العمر (18عامًا)، حصل على تصريح في إطار مشروع لتطبيع العلاقات وتقريب وجهات النظر، وإن ما حصل شكل صدمة لجهاز الأمن العام "الشاباك".



وبزعم الرد على العملية، قرر منسق شؤون المناطق "بولي مردخاي" تجميد التصاريح الخاصة في المنظمات والمؤسسات إلى حين التحقيق في الأمر.



وأصيب في العملية عصر اليوم أربعة إسرائيليين بجراح طفيفة طعنًا على يد شاب فلسطيني وسط تل أبيب في حين جرى اعتقال الشاب في المكان.









