''القسام'' تكشف مشاهد جديدة لعملية ''نذير الانفجار'' (شاهد)

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره الموقع الرسمي للقسام مشاهد لتجهيزات العملية واللحظات الأخيرة لانطلاق السيارات المفخخة صوب الموقع العسكري الإسرائيلي، والدمار الذي خلفته العملية بالموقع.وحول تفاصيل العملية الاستشهادية، قال المتحدث باسم القسام أبو عبيدة آنذاك: "إنه في تمام الساعة 06:00 من صبيحة يوم السبت 13 ربيع ثاني 1429هـ الموافق 19/04/2008م، تقدّمت أربع سيارات مفخخة مقتحمةً الخط الزائل – بإذن الله- جنوب قطاع غزة متّجهة إلى موقع "كرم أبو سالم" العسكري الصهيوني الذي يعتبر أكثر المواقع العسكرية تحصيناً في القطاع".وأضاف "تم دخول السيارات المفخخة من خلف خطوط العدو، وهي تحمل كميات كبيرة من المتفجرات مع مجموعة من المجاهدين الاستشهاديين تحت غطاء كثيف من عشرات قذائف الهاون من العيار الثقيل (عيار 120 ملم)، كما تم إشغال حاميات الموقع العسكري بغطاء ناري كثيف من الرشاشات الثقيلة من وحدة الإسناد المشاركة في هذه العملية".وتابع "عند وصول السيارات إلى الموقع العسكري القريب قام مجاهدونا بتفجير سيارتين مفخختين بداخل الموقع، وترك سيارة مفخخة على بوابة الموقع، وتم انسحاب السيارة الرابعة، وانفجرت السيارة الثالثة لاحقاً أمام الموقع".وقال موقع القسام إن المقاوم الذي انسحب بعد العملية ومصادر خاصة بالكتائب "أكدت أن العملية خلّفت عددًا من القتلى والجرحى، بينما ادّعى العدو إصابة ثلاثة عشر من جنوده أحدهم في حالة الموت السريري".ونفّذ العملية ثلاثة استشهاديين هم: غسان مدحت ارحيّم من حي الزيتون بغزة، وأحمد محمد أبو سليمان من حي تل السلطان برفح، ومحمود أحمد أبو سمرة من دير البلح وسط القطاعوبعد وقوع العملية بسنوات كشفت القسام أن الشهيد خالد أبو عسكر والذي استشهد في حرب الفرقان (عدوان 2008) هو الاستشهادي الرابع في "نذير الانفجار"، وكان دخل الموقع العسكري بجيب مفخخ "إلا أنه ولخلل فني انسحب وفقًا لأوامر القيادة وعاد إلى القواعد بسلام دون أن يكتشف العدو مكان انطلاق السيارات المفخخة أو إلى أي مكان عادت".