قوات إسرائيلية تقتحم غرف الأسرى المضربين عن الطعام

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السبيل- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، الجمعة، إن قوات إسرائيلية اقتحمت، مساء اليوم، غرف المعتقلين المضربين عن الطعام في سجن "نيتسان" بمدينة الرملة، وسط فلسطين المحتلة.

السبيل- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، الجمعة، إن قوات إسرائيلية اقتحمت، مساء اليوم، غرف المعتقلين المضربين عن الطعام في سجن "نيتسان" بمدينة الرملة، وسط فلسطين المحتلة.

وأضافت الهيئة، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن "مصلحة السجون الإسرائيلية تشن حملة مداهمات وتفتيشات واسعة بحق المعتقلين المضربين عن الطعام، منذ الاثنين الماضي".



وقالت أماني سراحنة، عضو اللجنة الإعلامية لمتابعة إضراب المعتقلين التابعة لنادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) وهيئة شؤون الأسرى، إن "الرسائل الواردة من داخل السجون الإسرائيلية، تشير إلى وجود حملة قمعية غير مسبوقة يتعرض لها الأسرى منذ صباح اليوم الجمعة".



وأوضحت سراحنة، بحسب ذات البيان، أن عمليات الاقتحام الإسرائيلية لغرف المعتقلين تتم 4 مرات في الساعة، باستخدام الكلاب البوليسية.



ويخوض مئات المعتقلين الفلسطينيين منذ خمسة أيام، إضرابا مفتوحا عن الطعام، للمطالبة بتحسين ظروف حياتهم في السجون الإسرائيلية.



ويقود الإضراب، مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، المعتقل منذ 2002.



وتعتقل إسرائيل نحو 6 آلاف و500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفل، في 24 سجناً ومركز توقيف، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.