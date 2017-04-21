المارينز وجولاني يتدربان على صورة الشيخ ياسين

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أنهى المئات من جنود البحرية الأمريكية "المارينز" تدريباتهم المشتركة مع جنود من لواء جولاني الإسرائيلي في النقب المحتل مؤخرًا، وذلك ضمن مناورات للتدرب على القتال في المدن المأهولة.

السبيل - صفاأنهى المئات من جنود البحرية الأمريكية "المارينز" تدريباتهم المشتركة مع جنود من لواء جولاني الإسرائيلي في النقب المحتل مؤخرًا، وذلك ضمن مناورات للتدرب على القتال في المدن المأهولة.



وأظهرت صور التقطت من موقع التدريب في قاعدة "تساليم" العسكرية للتدريب بالنقب رسومات متعددة على جدران الموقع من بينها رسمة لمؤسس حركة حماس الشيخ الشهيد أحمد ياسين مع شعار لحركة حماس وغيرها، فيما التقط بعض الجنود صور "سيلفي" على تلك الرسومات.



وتدرب الجنود خلال المناورات على اقتحام المنازل في الأماكن المكتظة عبر أسلوب المرور من بيت لبيت عن طريق اختراق الجدران.