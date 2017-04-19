استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم

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السبيل- صفا



استشهد فلسطيني عصر الأربعاء متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بدعوى تنفيذه عملية دهس أدت إلى إصابة مستوطن بجروح طفيفة في بيت لحم في الضفة الغربية.

السبيل- صفااستشهد فلسطيني عصر الأربعاء متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بدعوى تنفيذه عملية دهس أدت إلى إصابة مستوطن بجروح طفيفة في بيت لحم في الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد المواطن من دون التعرف على هويته على الفور متأثرا بإصابته الخطيرة.



وذكرت القناة السابعة العبرية أن الحادثة وقعت عند مفترق غوش عتصيون جنوب بيت لحم، مشيرة إلى أنه تم تطويق المكان من قوات الجيش وبدء أعمال تمشيط فيها.



