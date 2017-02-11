كيف لم يتحول إسرائيلي لأسير جديد بقبضة غزة؟

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السبيل - حاملا مجموعة من السكاكين والأدوات الحادة، اتجه أحد الشبان الإسرائيليين إلى شمالي قطاع غزة، محاولا التسلل وعبور الحدود، قبل أن تلقي قوات الاحتلال القبض عليه.



الرقابة “الإسرائيلية” كشفت النقاب عن محاولة شاب إسرائيلي (٢٢عاما) من مستوطنة “رحوفوت” قرب تل أبيب، الوصول إلى كيبوتس “نتيف هعسراه” شمالي القطاع، في محاولة للتسلل والوصول إلى غزة، فجر الأربعاء الماضي.



موقع صحيفة “معاريف” الإسرائيلية بين أن الإسرائيلي كان يحمل على ظهره حقيبة تحتوي على سكاكين وملابس ونقود، فيما جرى اكتشافه قبل وصوله للسياج بـ 50 مترًا، واعتقلته قوة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال ونقلته لشرطة مستوطنة “سديروت”.



وأوضحت الصحيفة أن المحاكم الإسرائيلية وجهت لائحة اتهام ضد الشاب، ونسبت له رغبته في الانتقال إلى السكن في غزة، مخالفًا تعليمات جيش الاحتلال بهذا الخصوص.



وقالت الصحيفة إن الإسرائيلي كان على بعد خطوات من التحول إلى أسير جديد بيد حركة حماس في قطاع غزة، لينضم إلى جنديين وإسرائيليين آخرين.



قدس الإخبارية