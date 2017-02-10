اتفاق مع الأسرى ينهي التوتر في سجون الاحتلال

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السبيل- الأناضول



قال مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس، إنه جرى التوصل لاتفاق بين الأسرى الفلسطينيين ومصلحة السجون الإسرائيلية، يقضي بإنهاء حالة التوتر والتصعيد التي شهدتها السجون مؤخرا.

السبيل- الأناضولقال مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس، إنه جرى التوصل لاتفاق بين الأسرى الفلسطينيين ومصلحة السجون الإسرائيلية، يقضي بإنهاء حالة التوتر والتصعيد التي شهدتها السجون مؤخرا.

وأوضح المكتب في بيان له تلقت الأناضول نسخة منه، أنه "جرى التوصل لاتفاق بين الأسرى ومصلحة السجون الإسرائيلية؛ يقضي بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الهجمة الأخيرة ضد الأسرى".



وأضاف أنه تم التوصل إلى الاتفاق "بعد عدة جولات من الحوار عقدت مؤخراً بين ممثلين عن المعتقلين وآخرين عن مصلحة السجون، وذلك من أجل إنهاء حالة التوتر والتصعيد التي عمّت مختلف السجون بعد الهجمة الأخيرة التي استهدفت الأسرى في سجني نفحة والنقب".



ونقل المكتب عن الأسرى أن الحوار سيبقى مستمراً حتى حل كافة القضايا العالقة وإنهاء كل أسباب التوتر التي أدت إلى التصعيد الأخير.



وقد فضّل الأسرى عدم الإدلاء بأية تفاصيل أخرى تتعلق بالاتفاق حفاظاً على المصلحة المرجوّة، بحسب البيان.



وشهد سجنا "نفحة" و"النقب" الأسبوع الماضي توتراً بين الأسرى وعناصر مصلحة السجون.



وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين (حكومية)، فإن معتقلين أصيبوا في اعتداء لقوات إسرائيلية عليهم في سجن نفحة، الاثنين الماضي.



وذكرت الهيئة أن إدارة السجن، عاقبت عشرة معتقلين بالسجن الانفرادي.



وحتى الساعة 19.40 تغ، لم يصدر عن الهيئة أو نادي الأسير المعني بشؤون المعتقلين أي بيان بهذا الأمر.



وتعتقل إسرائيل نحو 7 آلاف فلسطيني في سجونها بحسب إحصاءات رسمية.



