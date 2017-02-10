رئيس المخابرات الفلسطينية يلتقى مسؤولين استخباراتيين أمريكيين بواشنطن

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كشفت وكالة "اسوشييتد برس" أن رئيس المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج التقى خلال الأيام الماضية كبار المسؤولين الأمنين في واشنطن خلال الأيام الأخيرة. السبيل - صفاكشفت وكالة "اسوشييتد برس" أن رئيس المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج التقى خلال الأيام الماضية كبار المسؤولين الأمنين في واشنطن خلال الأيام الأخيرة.



وقالت الوكالة إنه لم يكن أحد يعلم بشأن الزيارة التي يقوم بها اللواء المقرب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الا أن مسؤولا أمنيا أمريكيا كشف الأمر لها، شريطة عدم الكشف عن هويته.



وقال المسؤول إن فرج التقى بمسؤوليين في وكالات الاستخبارات الأمريكية في واشنطن خلال اليومين الماضيين.



وحاولت القيادة الفلسطينية منذ انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التواصل مع إدارته دون نجاح، بينما هناك تعاون كبير بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والذي يتوقع أن يلتقيه في البيت الأبيض قريبا، ليصبح أول زعيم دولي يزور البيت الأبيض في عهد ترامب.