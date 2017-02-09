شهيدان وجرحى بقصف نفق بين مصر وغزة

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السبيل- صفا



استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، فجر الخميس، بقصف يعتقد أنه إسرائيلي، لنفق في الجانب المصري من الحدود مع قطاع غزة.

السبيل- صفااستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، فجر الخميس، بقصف يعتقد أنه إسرائيلي، لنفق في الجانب المصري من الحدود مع قطاع غزة.

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، "استشهاد المواطن حسام حميد الصوفي (24 عاما) من سكان مدينة رفح، ومحمد أنور الأقرع (38 عاما) من سكان مدينة غزة، وإصابة 5 آخرين بجراح مختلفة، جراء استهدافهم من قبل الطيران اﻻإسرائيلي على الحدود الفلسطينية المصرية".



وذكر مراسل (صفا) نقلا عن شهود عيان، بقيام طائرة بدون طيار يرجح أنها إسرائيلية، باستهداف عين نفق لتهريب البضائع، ممتد بين غزة والجانب المصري، ما تسبب باستشهاد اثنين من العمال وإصابة خمسة أخرين.



ولفت المراسل إلى أن فرق الانقاذ انتشلت الشهيدين حسام الصوفي من محافظة رفح، ومحمد الأقرع من مدينة غزة، بعد أكثر من 4ساعات على استهداف النفق.



ونوه إلى أنه جرى نقل الشهيدين والمصابين الخمسة لمستشفى الشهيد أبو يوسف النجار برفح.



