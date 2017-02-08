إطلاق 4 صواريخ على ''إسرائيل'' من الأراضي المصرية (محدّث)

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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، اعتراضه ثلاثة صواريخ أطلقت من الأراضي المصرية تجاه مدينة إيلات، جنوبي البلاد، فيما سقط صاروخ رابع في منطقة مفتوحة (لم يحدد موقعها).

السبيلأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، اعتراضه ثلاثة صواريخ أطلقت من الأراضي المصرية تجاه مدينة إيلات، جنوبي البلاد، فيما سقط صاروخ رابع في منطقة مفتوحة (لم يحدد موقعها).



وأفادت إذاعة الجيش، بأن أربعة صواريخ أطلقت من الأراضي المصرية تجاه إيلات، قامت منظومة "القبة الحديدية" باعتراض ثلاثة منها، وسقط الرابع في منطقة مفتوحة، دون أن تذكر إن كانت المنطقة داخل المدينة أو خارج السياج الحدودي بين مصر و"إسرائيل".



وفي بيان مقتضب وصل الأناضول نسخة منه، قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "الجيش يعمل حاليا على تمشيط المنطقة المستهدفة".



وأشار أدرعي إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار.



من جانبها، أفادت المتحدثة باسم الشرطة الاسرائيلية، لوبا السمري، في بيان، إن دوي انفجار سمع في مدينة إيلات، عقب انطلاق صفارات الإنذار.



وأضافت السمري أن قوات الشرطة باشرت أعمال البحث في شتى أنحاء المدينة للبحث عن مصدر الانفجار.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ حتى الساعة 21.40 تغ، كما لم يصدر عن الجانب المصري أي تعقيب فوري على الرواية الاسرائيلية الرسمية.



وعلى فترات متباعدة تسقط قذائف صاروخية، تطلق من الأراضي المصرية، في مدينة "إيلات" جنوبي "إسرائيل"، دون أن تسفر غالبا عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.



وعادة تتبنى تنظيمات مسلحة في سيناء المصرية المسؤولية عن إطلاق مثل هذه القذائف.









