استشهاد مسن دهسه مستوطن جنوب بيت لحم

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استشهد مزارع فلسطيني مسن، بعد ظهر الأربعاء، عقب دهسه من مستوطن إسرائيلي على الشارع الالتفافي (خط 60) قرب بلدة الخضر جنوب محافظة بيت لحم جنوب الضّفة الغربية المحتلة.

السبيل - صفااستشهد مزارع فلسطيني مسن، بعد ظهر الأربعاء، عقب دهسه من مستوطن إسرائيلي على الشارع الالتفافي (خط 60) قرب بلدة الخضر جنوب محافظة بيت لحم جنوب الضّفة الغربية المحتلة.



وأفاد مدير الهلال الأحمر ببيت لحم محمد عوض لوكالة "صفا" بأنّ المسن سليمان حماد محمد حماد (81 عامًا) استشهد متأثرًا بإصابته الخطرة، بعد تعرّضه للدهس من مركبة للمستوطنين، وفق ما أكّد شهود عيان لطواقم الهلال الأحمر.



وفي 10 أغسطس من العام الماضي استشهد المسن موسى محمد سلمان (85 عامًا) من قرية تلفيت بعد دهسه من مستوطن يقود دراجة نارية قرب طريق خربة "المراجيم" جنوب قرية دوما جنوب مدينة نابلس.



وتكررت حوادث الدهس التي ينفذها مستوطنون بحق مواطنين فلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية، ويستهدفون عادة الأطفال والمسنين.