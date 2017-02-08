''القسام'': تلقينا عروضًا إسرائيلية لتبادل الأسرى
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عاجل | #كتائب_القسام للجزيرة: تلقينا عروضا إسرائيلية عبر وسطاء لإجراء صفقة تبادل أسرى جديدة#فلسطين— الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) ٨ فبراير، ٢٠١٧
ورفضت "القسام" هذه العروض؛ لأنها لا ترقى إلى الحد الأدنى من مطالب المقاومة، حسب وصفها
عاجل | #كتائب_القسام للجزيرة: الصيغة التي قدمتها إسرائيل لصفقة تبادل الأسرى لا ترقى إلى الحد الأدنى من مطالبنا#فلسطين— الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) ٨ فبراير، ٢٠١٧
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