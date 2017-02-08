''القسام'': تلقينا عروضًا إسرائيلية لتبادل الأسرى

السبيل - أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الاربعاء، عن تلقيها عروضا إسرائيلية عبر وسطاء لإجراء صفقة تبادل أسرى جديدة، بحسب ما صرحت لقناة الجزيرة.