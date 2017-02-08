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الأربعاء 8 شباط 2017

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''القسام'': تلقينا عروضًا إسرائيلية لتبادل الأسرى

&#039;&#039;القسام&#039;&#039;: تلقينا عروضًا إسرائيلية لتبادل الأسرى
السبيل - أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الاربعاء، عن تلقيها عروضا إسرائيلية عبر وسطاء لإجراء صفقة تبادل أسرى جديدة، بحسب ما صرحت لقناة الجزيرة.



ورفضت "القسام" هذه العروض؛ لأنها لا ترقى إلى الحد الأدنى من مطالب المقاومة، حسب وصفها

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