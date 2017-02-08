بالفيديو.. ماذا يفعل ''القسام'' على حدود غزة؟

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أظهرت مشاهد بثتها القناة العبرية العاشرة، الليلة، مواقع لحركة حماس على طول الحدود مع "إسرائيل" ومراحل تطورها منذ انتهاء الحرب الأخيرة على غزة قبل عامين ونصف العام.

السبيل - صفاأظهرت مشاهد بثتها القناة العبرية العاشرة، الليلة، مواقع لحركة حماس على طول الحدود مع "إسرائيل" ومراحل تطورها منذ انتهاء الحرب الأخيرة على غزة قبل عامين ونصف العام.



وركزت القناة في تقرير لها على التغيرات التي حصلت على الأرض منذ انتهاء الحرب، وبسط حماس سيطرتها على المناطق المتاخمة السياج.



في حين رصدت كاميرا القناة تغيرات الواقع القريب من الحدود على مدار العامين ونصف العام الماضيين، وإقامة المواقع قرب الحدود.



ونشرت القناة ما زعمت أنه "مشاهد حصرية لدخول نشطاء في حماس لأحد الأنفاق القريبة من الحدود بعد وصولهم إلى المكان على ظهر عربة يجرها حصان".



بينما عقب محلل الشئون العسكرية بالقناة ألون بن دافيد على التصعيد الأخير، قائلَا إن "كبار الساسة الإسرائيليين يمارسون الإرهاب، والتخويف تجاه المواطن الإسرائيلي من حرب مستقبلية مع حماس".



وأشار إلى أن حربًا كهذه إذا وقعت فسيكون ذلك بسبب تصرفات "إسرائيل" وليس حماس.







وشنت "إسرائيل" حربًا ضروسًا على القطاع في 7يوليو عام 2014 واستمرت لمدة 51يومًا، وارتكبت مجازر مروعة اسفرت عن استشهاد 2158 فلسطينيًا وجرح 11 ألف آخرين، وتدمير عشرات آلاف الوحدات السكنية.



ونفذت القسام خلال العدوان الأخير العديد من العمليات النوعية ضد جيش الاحتلال عبر أنفاق حفرتها امتدت من القطاع إلى مواقع عسكرية متاخمة الحدود مع القطاع.