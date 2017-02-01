عملية طعن ثانية لضابط إسرائيلي في سجن النقب

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بعد ساعات من طعن أحد السجانين على يد أحد أسرى حماس بسجن نفحة الصحراوي ، أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن إصابة سجان آخر بجراح طفيفه جراء طعنه على يد أسير آخر بسجن النقب بأحد أقسام حماس.

السبيل - صفابعد ساعات من طعن أحد السجانين على يد أحد أسرى حماس بسجن نفحة الصحراوي ، أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن إصابة سجان آخر بجراح طفيفه جراء طعنه على يد أسير آخر بسجن النقب بأحد أقسام حماس.



ووقعت الحادثة الأولى خلال ساعات الصباح عندما حاول الأسير خالد السيلاوي طعن احد السجانين داخل السجن فأصيب السجان بخدوش بسيطة وجرى السيطرة على الأسير ونقل للعزل.



وخلال ساعات المساء وأثناء عملية عد الأسرى قام الأسير أحمد عمر نصار من قرية مادما بقضاء نابلس على طعن أحد السجانين عبر " مفك" فأصيب بجراح طفيفة ونقل للعلاج ، فيما نقل الأسير إلى العزل.



وأصيب عدد من الأسرى جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع بعد مهاجمتهم من قبل وحدات القمع بسجن نفحة الصحراوي.



واتهمت مصلحة السجون قيادة أسرى حماس بإعطاء قرار بتسخين الأوضاع داخل السجون وأنها تلقت التعليمات من الخارج بهذا الخصوص.



