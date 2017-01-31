أمن السلطة يعتقل الأسير الهارب من الاحتلال سامر بني عودة

Tweet



قال موقع واللا العبري إن أجهزة أمن السلطة تمكنت من اعتقال الأسير الهارب من سجون الاحتلال بمشفى العفولة سامر بني عودة (32 عاماً) شمالي مدينة طولكرم.

السبيل - وكالاتقال موقع واللا العبري إن أجهزة أمن السلطة تمكنت من اعتقال الأسير الهارب من سجون الاحتلال بمشفى العفولة سامر بني عودة (32 عاماً) شمالي مدينة طولكرم.



وكان الأسير سامر بني عودة من بلدة طمون، قد نجح بالفرار يوم الأحد الماضي من مستشفى “هعيمك” في مدينة العفولة المحتلة، وذلك بعد إحضاره لإجراء فحوصات طبية.



وأعلنت قوات الاحتلال استنفارا أمنيا موسعا في صفوفها بعد فرار الأسير بني عودة، وطلبت من "الجمهور" المساعدة في العثور عليه بعدما بثت صوره ومواصفاته.



