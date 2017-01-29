الاحتلال يعلن فرار أسير فلسطيني من سجن العفولة

أعلنت الشرطة الإسرائيلية بعد ظهر اليوم الأحد عن فرار سجين أمني فلسطيني من مستشفى "هعيمك" في مدينة العفولة المحتلة، وذلك بعد إحضاره لإجراء فحوصات في المكان.

وذكرت القناة العبرية العاشرة أن "سامر عودة ويبلغ من العمر 32 عامًا من قرية دامون في الضفة الغربية فر من بين الحراس، في حين تجري الشرطة عمليات بحث موسعة عنه".

ودعت الشرطة الإسرائيلية الجمهور للمساعدة في أعمال البحث عن المعتقل وأعطت أوصافه وصورته.