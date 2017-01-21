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السبت 21 كانون الثاني 2017

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الشيخ رائد صلاح للمحتلين: أحلامكم تحت كندرتي وطقوا وموتوا (شاهد)

الشيخ رائد صلاح للمحتلين: أحلامكم تحت كندرتي وطقوا وموتوا (شاهد)
السبيل
قال الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية داخل الأراضي المحتلة عام 1948، إن تصعيد الاحتلال إجراءاته ضد فلسطينيي الداخل يصنع الانفجار، واصفا تدمير منازل الفلسطينيين بأنه "الإرهاب بعينه".

وأكد الشيخ صلاح في خطبة الجمعة أمس، أن الإسرائيليين يسعون إلى تفريق الصف الفلسطيني في الداخل المحتل، موجها حديثه إليهم قائلا: "أحلامكم تحت كندرتي (...) وطقوا وموتوا".



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