''علماء المسلمين'' يحذر من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

السبيل- الأناضولحذر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، اليوم السبت، من عواقب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.وقال الاتحاد في بيان وصل الأناضول نسخة منه، "يحذر الاتحاد أشد التحذير من عواقب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الغربية".ودعا البيان الأمة الإسلامية لـ"القيام بواجبها نحو قضيتها الأولى"، مطالباً المنظمات الدولية بحماية حقوق الفلسطينيين الشرعية والقانونية.وتابع أن "ما أصاب العالم الإسلامي من التفرق والتمزق الذي دفع الطامعين المتربصين، أن ينتهزوا هذه الفرصة لمزيد من إضعاف الأمة ونيل المكاسب المادية والمعنوية، ومن ذلك ما صرح به الرئيس الأمريكي (دونالد) ترامب من عزمه على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشريف، وفي هذا مخالفة صريحة لقرارات الأمم المتحدة".وخلال حملته الانتخابية، وعد ترامب، الذي انتخب رئيسا للولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين ثان الماضي، بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.وديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما، قرارا بتعليق نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس لمدة 6 أشهر جديدة.ومنذ تبني الكونغرس الأمريكي، قرارا في 1995، بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، دأب رؤساء الولايات المتحدة على توقيع قرارات كل 6 أشهر بتأجيل نقل السفارة "من أجل حماية المصالح القومية للولايات المتحدة"، حسبما تنص تلك القرارات.