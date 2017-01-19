إقالة مذيعة إسرائيلية لتعاطفها مع بدو ''أم الحيران''

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تسبب منشور تعاطفي مع بدو القرية البدوية "أم الحيران" في النقب، أمس الأربعاء، بإقالة مذيعة في إذاعة الجيش الإسرائيلي.

السبيل - صفاتسبب منشور تعاطفي مع بدو القرية البدوية "أم الحيران" في النقب، أمس الأربعاء، بإقالة مذيعة في إذاعة الجيش الإسرائيلي.



جاء ذلك بعد نشر المذيعة "خين المالح" منشوراً على صفحتها على الفيسبوك قالت فيه: "إنها كانت ستقوم بنفس الفعل الذي قام به أحد سكان القرية البدوية المذكورة عندما دهس عناصر الشرطة"، معللة ذلك بأن الحكومة تنوي تسكين أناس أكثر قوة في ذلك المكان.



وجاء في منشورها ما نصه: "أيضاً أنا كنت سأدهس شرطيًّا إذا ما قاموا بإخلائي بالقوة عن بيتي لبناء بلدة لأناس أقوى مني، ولا تتحدثوا معي عن التربية فأنا على ثقة بأن كل أفراد عائلتي سيفعلون نفس الشيء".



وفور انتشار صورة المنشور على المواقع العبرية، أقدم مدير القناة "يرون ديكل" على إقالة المذيعة قائلاً إنها لا تستحق العمل بمحطة تمثل الجمهور، وهي تحمل هذه الأفكار.