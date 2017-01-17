الشيخ رائد صلاح: قرأت ٨٠ كتابا خلال سجني

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قال الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الاسلامية (المحظورة) في إسرائيل، إنه أنهى قراءة أكثر من ٨٠ كتابا، وألف ٤، ونَظَمَ ٢٣ قصيدة، خلال فترة سجنه التي استمرت قرابة ٩ أشهر.

السبيل- الأناضولقال الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الاسلامية (المحظورة) في إسرائيل، إنه أنهى قراءة أكثر من ٨٠ كتابا، وألف ٤، ونَظَمَ ٢٣ قصيدة، خلال فترة سجنه التي استمرت قرابة ٩ أشهر.



ولم يفصح الشيخ صلاح عن الكتب التي قرأها، لكنه أشار إلى أن أحد الكتب التي ألّفها، يتحدث عن تفاصيل الحياة داخل السجن الانفرادي.



أما بخصوص القصائد التي نَظَمَها، فقال: "نظمت ٢٣ قصيدة تتحدث كلها تتحدث عنا جميعا وعن القدس والمسجد الاقصى والمعتقلين في السجون، وبعض القصائد الروحية مناجاة مع الله رب العالمين".



وكان الشيخ صلاح يتحدث الى المئات من المواطنين في مدينة أم الفحم ( شمال) بعد الافراج عنه اليوم.



ووصف الشيخ صلاح العزل الذي بقي فيه طوال فترة اعتقاله بأنه "عالم من المعاناة".



وقال:" العزل عالم من المعاناة والألم، أن يعيش الانسان في عزل مطلق عن كل الحياة في غرفة وحيدا ممنوع عليه الاختلاط بأحد أو أن يتكلم مع الأسرى".



وأضاف:" ان يبقى الانسان ٢٤ ساعة وحيدا، فهنا الامتحان، كيف ينتصر الاسير على مصيدة العزل، هذا مهم جدا".



وتابع:" بحمد الله كان لي برنامجي، والله لا ابالغ، كنت اشعر ان وقتي قصير فكان اليوم يمر بسرعة ".



وحول القضايا التي حققت معه الشرطة حولها، داخل السجن، قال:" حققوا معي حول نشاطات لجنة الحريات، على صعيد التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام، والتضامن مع أيتام جنين والخليل ونابلس، ونشاطات واعتصامات من أجل إنقاذ المقابر الإسلامية، أو الاعتكاف في المسجد الاقصى والرباط فيه".



وقال:" قلت لهم: الذي تسألوني عنه إما ثوابت إسلامية أو سياسية وهذه لا تنازل عنها".



وأضاف:" قلت لهم بشكل واضح: الذي يجري معي هو مطاردة دينية وسياسية تخدم اهداف عنصرية ليس الا".



وتحدث الشيخ صلاح، حول تفاصيل عملية الافراج عنه صباح اليوم.



وقال إن السلطات الإسرائيلية، تعمدت إخراج عملية الإفراج عنه بطريقة قد تؤدي لتعرضه للمخاطر من قبل المتشددين الإسرائيليين.



وأشار إلى سائق حافلة أنزله في مدينة حولون (وسط)، مع العلم أنه شخصية عامة معروفة، وكان من الممكن تعرضه لاعتداءات من قبل المتطرفين اليهود.



وقال:" وقفت لوحدي احمل كراتين (فيها اغراضه من السجن) وطاقيتي على رأسي، ولحيتي بيضاء... كل القرائن مجتمعة مع بعض، فقلت: الله يلطف".



وكان الشيخ صلاح يشير بذلك الى احتمال تعرضه لاعتداء من قبل متشددين، كونه شخصية معروفة، ويكن له المتشددون اليهود كراهية كبيرة لنشاطه السياسي المعارض لتهويد القدس، والمقدسات الإسلامية.



وأضاف:" مرت حافلة رفضت الركوب فيها، ثم حافلة أخرى ورفضت، ثم مرت سيارة أجرة، وطلبت منها التوقف فوقف السائق، وكان عربيا من مدينة الرملة (وسط)، فعرفني، وقال لي: أهلا شيخ رائد".



وتابع:" طلبت منه ايصالي الى مسجد حسن بيك ( تل أبيب) (..) كان همي ان أبلغ عن مكاني، اتصلت وردت زوجتي، وطلبت منها الابلاغ عن مكاني في مسجد حسن بيك".



ووصف رحلة الإفراج عنه، بأنها "رهيبة".



وقال:" ما حدث رهيب وغير معقول، حتى الآن لا استوعب ما حدث؟، من الذي قرر؟ هل هي مديرية السجون أم المخابرات؟ لا أدري ولكن الحمد الله، ربي أكرمني بأن اكون معكم".



وفي ذات اللقاء، كشف الشيخ صلاح، النقاب عن أنه رفض عرضا من خلال المخابرات الإسرائيلية، باللقاء مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أو وزير الداخلية أرييه درعي.



وأفرجت الشرطة الإسرائيلية، اليوم عن الشيخ صلاح، بعد أن قضى حكما بالسجن لمدة 9 أشهر، بتهمة "التحريض على العنف"، خلال خطبة ألقاها في مدينة القدس الشرقية قبل 9 سنوات.