شاب يعثر على الشيخ رائد صلاح داخل حافلة (تفاصيل)

السبيل - مؤمنة معاليقامت قوات الاحتلال بالإفراج عن الشيخ رائد صلاح صباح اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف، وإجباره على الركوب في حافلات النقل العام، والعودة إلى منزله في أم الفحم بالداخل المحتل لوحده؛ وذلك لمنع أي مظاهر احتفالية بخروجه أمام سجن "ايشل"، حيث كان معتقلاً منذ 9 أشهر.

والدته والمحامي ولفيف من المقربين من الشيخ رائد صلاح تواجدوا أمام السجن، بانتظار الإفراج عن الشيخ "صلاح" قبل أن يبلغهم الاحتلال أن الإفراج تم في ساعة مبكرة؛ الأمر الذي أقلق الداخل الفلسطيني؛ إذ لم يكن بالإمكان التواصل مع الشيخ، أو تحديد مكانه.

وبحسب مراسل "حياة اف ام" في الداخل المحتل، تعرف أحد الفلسطينيين من عرب 48 على هوية الشيخ داخل الحافلة، وقام بالتواصل مع ذويه لطمأنتهم، والوصول برفقته لمحطة الحافلات المركزية بـ"تل أبيب"، حيث تجمع المستقبلون للقاء الشيخ بعد غياب.