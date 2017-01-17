اختفاء آثار الشيخ ''رائد صلاح'' بعد الافراج عنه من سجون الاحتلال

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أبلغت مصلحة السجون الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، محامي الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني (في إسرائيل)، بالإفراج عنه.

السبيل- الأناضولأبلغت مصلحة السجون الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، محامي الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني (في إسرائيل)، بالإفراج عنه.

وقال المحامي خالد زبارقة، محامي الشيخ صلاح، للأناضول: "تم إبلاغنا رسميا من مصلحة السجون الإسرائيلية بالافراج عن الشيخ رائد صلاح، لكننا نتواجد أمام السجن الذي قبع فيه، ولا نعلم مكان وجوده" (عقب الإفراج عنه).



وأضاف "نحن أمام سجن ريمون، ونجري الاتصالات مع مصلحة السجون من أجل تحديد مكان الشيخ رائد الآن".

