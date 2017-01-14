''فتح'': نقل السفارة الأمريكية للقدس سيفتح أبواب جهنم في العالم

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قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إنه في حال تم نقل السفارة الأميركية للقدس الشرقية، فإن أبواب جهنم ستفتح في المنطقة والعالم، مضيفة أن هذا الأمر سيغلق كل فرص السلام والاستقرار في المنطقة.

السبيل - صفاقالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إنه في حال تم نقل السفارة الأميركية للقدس الشرقية، فإن أبواب جهنم ستفتح في المنطقة والعالم، مضيفة أن هذا الأمر سيغلق كل فرص السلام والاستقرار في المنطقة.



وشدد عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، المتحدث باسمها، أسامة القواسمي، في بيان صحفي، مساء السبت، على أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية وفقا للقانون والشرعية الدولية والقرارات الأممية ذات العلاقة بقضيتنا، التي كان آخرها القرار 2334.



وأكد القواسمي أن حركة "فتح" والشعب الفلسطيني، وكل أحرار العالم، لن يسمحوا لمثل هذه الخطوة أن تمر، "التي تعتدي على تاريخنا وديننا وموروثنا الثقافي وحقنا القانوني في أرضنا ومقدساتنا، وسندافع عن قدسنا وأرضنا مهما بلغت التضحيات".













