الاحتلال: حماس تحاول اختراق هواتف جنود إسرائيليين

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السبيل- الأناضول



قال الجيش الإسرائيلي، إن حركة "حماس"، تسعى للحصول على معلومات سرية من جنود الجيش الإسرائيلي، من خلال اختراق هواتفهم النقالة.

السبيل- الأناضولقال الجيش الإسرائيلي، إن حركة "حماس"، تسعى للحصول على معلومات سرية من جنود الجيش الإسرائيلي، من خلال اختراق هواتفهم النقالة.



ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) عن وحدة "سرية المعلومات"، في الجيش الإسرائيلي قولها إن حماس تسعى إلى "سرقة معلومات سرية من جنود الجيش وذلك عن طريق إغرائهم بصور نساء فاتنات".



وأضافت نقلا عن الوحدة:" هناك 16 شخصية وهمية، تنشر حماس صورا لها في شبكات التواصل الاجتماعي، وتحاول حماس من خلالها على حمل الجنود على تنزيل التطبيق الخاص بالنساء، كي تصبح أجهزة الهواتف الخلوية التابعة لهم مفتوحة أمام سرقة المعلومات الحساسة".



وتابعت:" قامت فرق خاصة من الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) في الأشهر الأخيرة، بحملة واسعة النطاق، فتمكنت من رصد عدد من المجموعات التي تحاول اختراق أجهزة الهواتف الخلوية".



وهذه المرة الأولى التي يتحدث فيها الجيش الإسرائيلي عن هذه القضية.



كما لم يسبق لحركة "حماس" التي تحكم قطاع غزة، أن تطرقت لهذا الموضوع.